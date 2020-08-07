Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение запретить игорный бизнес на территории области по инициативе фракции “Батькивщина”.
Об этом написал первый заместитель председателя Тернопольского областного совета и председатель партийной организации “Батькивщина” Василий Деревляный в Facebook.
“Фракция “Батькивщина” предложила на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области (“за” проголосовали 34 депутата, решение принято)” – написал Деревляный.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1220 8
Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USDВчера, 15:00 - 5104 4
Полиция раскрыла финансовую пирамиду на 8 млн грн. Среди обманутых – украинцы и иностранцыВчера, 16:46 - 1368 3
Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни2 ч. назад - 265 2
Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн3 ч. назад - 843 2
Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USDВчера, 15:00 - 5104 4
ТОП-5 моделей авто, которые украинцы выбирали в июле (инфографика)Вчера, 17:00 - 1464
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии4 ч. назад - 1462
«Киевгорстрой» принял еще один жилой комплекс «Укрбуда»Вчера, 16:30 - 1422 1
Сколько стоят квартиры в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 16:00 - 1404
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Вчера, 12:10 - 449
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 869 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1045 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1856 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1044