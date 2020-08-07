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Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области

Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение запретить игорный бизнес на территории области по инициативе фракции “Батькивщина”.

Об этом написал первый заместитель председателя Тернопольского областного совета и председатель партийной организации “Батькивщина” Василий Деревляный в Facebook.

“Фракция “Батькивщина” предложила на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области (“за” проголосовали 34 депутата, решение принято)” – написал Деревляный.

Справка Finance.ua:

  • 11 августа Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса.
  • 12 августа закон о проведении азартных игр был опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины”.
  • В НАПК заявляли, что введение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр, также закон имеет 2 взаимоисключающих положения.
По материалам Espreso.tv
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