Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение запретить игорный бизнес на территории области по инициативе фракции “Батькивщина”.

Об этом написал первый заместитель председателя Тернопольского областного совета и председатель партийной организации “Батькивщина” Василий Деревляный в Facebook.

“Фракция “Батькивщина” предложила на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области (“за” проголосовали 34 депутата, решение принято)” – написал Деревляный.

Справка Finance.ua:

11 августа Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса.

12 августа закон о проведении азартных игр был опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины”.