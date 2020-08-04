Рада исправит юридические коллизии в законе об игорном бизнесе другим законом - депутат

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Юридические коллизии в законе “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (№2285-д) об избрании контролирующего органа будут исправлены заключительными положениями в законопроекте о налогообложении игорного бизнеса.
Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий в FACEBOOK.
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“Юридические коллизии по избранию контролирующего органа будут исправлены заключительными положениями в налоговом законопроекте о налогообложении игорного бизнеса. Эти изменения также абсолютно необходимы для функционирования рынка и, согласно Регламенту, должны подаваться отдельным законом”, – отметил Заблоцкий.
Депутат сообщил, что соответствующий законопроект об изменениях в Налоговый кодекс уже поддержал финансовый комитет.
“На ближайшем заседании комитета внесем туда дополнительные изменения, которые четко урегулируют вопрос контролирующих органов. Ожидаю, что эти налоговые и другие изменения будут приняты до конца сентября”, – написал Заблоцкий.
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