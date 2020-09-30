Поляки хотят упростить получение вида на жительство для украинцев

Совет министров Польши всерьез занялся законодательным упрощением процесса получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев. Речь идет о Карте побыту (karta pobytu). В первую очередь это коснется украинцев как наиболее многочисленной категории претендентов на ВНЖ в Польше.

Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Польское правительство уже опубликовало в своем официальном бюллетене проект закона о внесении изменений в закон об иностранцах и некоторые другие акты (UD138).

Документ направлен на упрощение получения Карт побыту с целью работы, что позволит иностранцам быстрее легализироваться и приступить к работе в Польше.

В частности, в законопроекте предлагается следующее:

отказаться от необходимости предоставления договоров на аренду жилья иностранцем;

упростить процедуру получения новой Карты побыту при смене работодателя;

расширить список обстоятельств, по которым не требуется вносить изменения в Карту побыту (например, сейчас при смене должности даже в рамках одной компании нужно менять карту);

упростить процедуру получения карты и разрешений на работу для сезонных работников.

“Сейчас процедура получения Карты побыту забюрократизирована. Практически каждое изменение в работе иностранца требует получение новой. Бывают случаи, что из-за этого людям приходится ждать карту несколько лет. В то же время нагрузка на ведомства по делам иностранцев значительно выросла из-за пандемии”, – говорит вице-президент компании Каролина Богдевич.

По ее словам, в первую волну коронавируса весной польские ведомства были закрыты, сейчас многие стали уходить на карантин после выявления инфицированных среди чиновников.

“После окончания пандемии мы прогнозируем значительное увеличение потока украинцев, желающих получить Карту побыту и остаться работать в Польше. Польское правительство узаконило пребывание украинцев, приехавших в Польшу по биометрии или рабочей визе на весь период пандемии. Однако после ее окончания у иностранцев будет всего 30 дней на легализацию своего пребывания”, – говорит она.

Богдевич также добавляет, что соответственно нагрузка на ведомства и время ожидания Карт побыту может возрасти.