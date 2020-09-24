День финансов, 28 сентября: жизнь без старых банкнот, но с новыми тарифами ПриватБанка

В понедельник, 28 сентября, расскажем о делах насущных и хоть немного подготовим вас к октябрю.

Уже с 28 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Такое решение приняли Государственная и региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. К примеру, Киев перешел из “оранжевой” в “желтую” зону, а в “красной” зоне оказались города Тернополь и Бережаны Тернопольской области. По ссылке рассказываем подробнее об изменениях согласно новому эпидемическому зонированию.

Тем временем, украинцы тратят свои деньги с карт в Великобритании. К такому выводу пришли сотрудники Украинского процессингового центра. Согласно данным их исследования, больше всего украинцы в карантинное лето потратили денег со своих карт в Великобритании – почти 80 млн грн, меньше всего – в Венгрии – более 3 млн грн. По сравнению с летом 2019 рост карточных транзакций упал на 47,4%, а суммы покупок уменьшились почти на 63%. По ссылке рассказываем подробнее о том, в каких странах украинцы оставляли свои деньги.

А в Украине правительство планирует повысить зарплаты чиновникам. Кабинет Министров планирует внести изменения в постановление КМУ от 18 января 2017 №15 относительно оплаты труда работников государственных органов.

Повышение должностных окладов всех категорий государственных служащих планируют с 1 января 2021. По ссылке рассказываем подробнее о том, кому и на сколько хотят повышать оклады.

Напоминаем, уже с октября:

С оборота исчезнут старые банкноты. С 1 октября НБУ сокращает банкнотно-монетный ряд гривны с 17 номиналов до 12. Всего в Украине будут действовать только 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Такой шаг, говорят в Нацбанке, должен упростить расчеты наличными и сделать их более удобными. По ссылке рассказываем подробнее, о каких банкнотах речь.

ПриватБанк изменит тарифы на некоторые услуги. Крупнейший банк страны с первого октября 2020 года решил “в текущей посткарантинной реальности сделать более привлекательным обслуживание по дистанционным каналам, чтобы заботиться о здоровье клиентов и сотрудников”. По ссылке подробнее рассказываем о том, какие тарифы и на сколько изменят.

В продолжение темы банковских услуг, мы решили подготовить для вас подборку статей сентября о полезных банковских продуктах. По ссылкам рассказываем о том: