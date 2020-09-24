С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек

С 1 октября Нацбанк Украины сокращает банкнотно-монетный ряд гривны с 17 номиналов до 12. Всего в Украине будут действовать только 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике.
Об этом сообщала пресс-служба регулятора.
Какие купюры и монеты перестанут быть платежными средствами:
Зачем? По сообщению НБУ, такой шаг должен упростить расчеты наличными и сделать их более удобными. При этом отметили, что на инфляцию изъятие 25 копеек не повлияет, поскольку при расчетах наличными могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм.
Как и когда будут изымать?
Вот, где можно обменять:
Кроме того, Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на монеты 2018 года. Пока они останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально менять. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие “серебристые” монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 22981 23
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5071 8
Прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривенВчера, 13:03 - 77090 6
Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"5 ч. назад - 563 5
Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли5 ч. назад - 374 5
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 22981 23
С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек8 ч. назад - 16713
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5071 8
На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)7 ч. назад - 4276 2
Ипотека под 10%: с какими затратами покупатели сталкиваются на самом делеВчера, 20:00 - 2272
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)4 ч. назад - 202
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Вчера, 07:39 - 2318 2
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 1811
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1366
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2047