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С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек

С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек

С 1 октября Нацбанк Украины сокращает банкнотно-монетный ряд гривны с 17 номиналов до 12. Всего в Украине будут действовать только 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике.

Об этом сообщала пресс-служба регулятора.

Какие купюры и монеты перестанут быть платежными средствами:

  • монеты номиналом 25 копеек;
  • все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года.

Зачем? По сообщению НБУ, такой шаг должен упростить расчеты наличными и сделать их более удобными. При этом отметили, что на инфляцию изъятие 25 копеек не повлияет, поскольку при расчетах наличными могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм.

Как и когда будут изымать?

  • монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2020 года;
  • с этой даты их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а НБУ будет изымать их из наличного обращения. То есть с 1 октября все магазины, рестораны и сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот – до 16 октября сдать в кассы банков для зачисления на счета;
  • украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.

Вот, где можно обменять:

  • во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 года включительно;
  • в Нацбанке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 года включительно.

Кроме того, Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на монеты 2018 года. Пока они останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально менять. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие “серебристые” монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска.

По материалам Finance.UA
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