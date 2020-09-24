Более 500 млн гривен: где и сколько украинцы тратили денег за границей этим летом

Больше всего украинцы в карантинное лето потратили денег со своих карт в Великобритании – почти 80 млн грн, меньше всего – в Венгрии – более 3 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Украинского процессингового центра.

Так, по сравнению с летом 2019 рост карточных транзакций упал на 47,4%, а суммы покупок уменьшились почти на 63%.

В пятерку стран, где украинцы потратили много денег, входят:

Великобритания;

Турция – около 71 млн грн;

Италия – почти 40 млн грн;

Франция – более 35 млн грн;

Хорватия – примерно 31 млн грн.

Меньше всего рассчитывались банковскими картами:

В Венгрии – там было проведено всего 5715 сделок;

Болгарии – 6842;

Австрии – 7007 операций.

Средняя сумма покупок и услуг, которые делали украинцы за рубежом, – 1011 грн. Наибольшая средняя сумма покупок была в Италии – 4389 тыс. грн.



Инфографика: UPC

*Где украинцы снимали наличные *

Топовыми странами, где украинцы снимали наличные через банкоматы ATM , были: США – почти 26 млн грн, Германия – также почти 26 млн и Россия – более 22 млн грн;

Меньше всего снимали наличные в Беларуси – примерно 1,5 млн грн, Болгарии – почти 2,5 млн грн и Турции – более 4 млн грн.



Инфографика: UPC

Справка Finance.ua:

UPC (Украинский процессинговый центр) – процессинговый центр и платежный сервис-провайдер.

Он обслуживает платежные карточки 38 банков и 1700 онлайн-магазинов в 16 странах Центральной и Восточной Европы. UPC работает с 1997 года и входит в международную группу Raiffeisen Bank International.

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