Правительство планирует повысить зарплаты чиновникам

Кабинет Министров планирует внести изменения в постановление КМУ от 18 января 2017 №15 относительно оплаты труда работников государственных органов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Что планируют

Повысить должностные оклады всех категорий государственных служащих с 1 января 2021;

Повысить с 37 800 гривен до 39 500 гривен должностной оклад руководителя следующих структур: Аппарат Верховной Рады, Секретариат Кабинета Министров, Офис президента, аппараты (секретариаты) Совета национальной безопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;

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Должностные оклады на должностях государственной службы подкатегории ВЗ в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения, составляют два размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2021 года. Должностной оклад увеличивается с 4204 до 4700 гривен.

Справка Finance.ua:

29 августа вечером Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

В Офисе президента отмечали, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн. Кроме того, в течение 2021 планируется дальнейшее увеличение до 6,5 тыс. грн.

Национальный банк Украины ожидает в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.

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