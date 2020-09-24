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С 28 сентября в Украине обновили карантинное зонирование: кто в "красной" (карта)

С 28 сентября в Украине обновили карантинное зонирование: кто в "красной" (карта)

С 28 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По итогам заседания Киев перешел из “оранжевой” в “желтую” зону.

Красная зона:

Запрещена: работа общественного транспорта; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

Города Тернополь и Бережаны Тернопольской области (полный список).

Оранжевая зона:

Запрещена работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

Города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области.

Желтая зона:

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди (кроме лиц, предоставляющих услуги).

Полный список.

Зеленая зона: Обязательное ношение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается один человек на 5 кв. м; кинотеатры могут быть заполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Справка Finance.ua:

  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 339 случаев, городе Киев – 328 случаев, Одесская область – 203 случая, Тернопольская область – 153 случая, Волынская область – 143 случая, по информации Минздрава.

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По материалам Finance.UA
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