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На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)

На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)

Оплат за зачисление через кассу установлена на уровне 20 грн, независимо от суммы.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

С 7 до 5 грн уменьшится оплата за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания, независимо от суммы зачисления.

“В текущей посткарантинной реальности мы делаем более привлекательным обслуживание по дистанционным каналам, чтобы заботиться о здоровье клиентов и сотрудников,” – сообщил руководитель дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев.

Изменятся тарифы на следующие услуги: послеоперационное обслуживание (проведение операций по окончании банковского дня), проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках, снятие наличных с корпоративных карт и карт “Ключ к счету”, нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт “Ключ к счету”.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по программам финансирования покупки новых автомобилей. Как сообщили в банке, с 22 сентября 2020 года максимальная ставка на покупку нового авто (с первоначальным взносом 10% и сроком кредитования 7 лет) снижена с 14,9% до 12,8% годовых.

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По материалам Finance.UA
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