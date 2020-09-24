На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)

Оплат за зачисление через кассу установлена на уровне 20 грн, независимо от суммы.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

С 7 до 5 грн уменьшится оплата за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания, независимо от суммы зачисления.

“В текущей посткарантинной реальности мы делаем более привлекательным обслуживание по дистанционным каналам, чтобы заботиться о здоровье клиентов и сотрудников,” – сообщил руководитель дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев.

Изменятся тарифы на следующие услуги: послеоперационное обслуживание (проведение операций по окончании банковского дня), проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках, снятие наличных с корпоративных карт и карт “Ключ к счету”, нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт “Ключ к счету”.

Справка Finance.ua: