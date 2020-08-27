День финансов, 1 сентября: увеличение "минималки", новые требования к рекламе банков, индексация алиментов

Понедельник, 1 сентября. Украина встретила осень с такими новостями:

Увеличилась минимальная зарплата и пенсии. С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого. Зеленский подписал соответствующий закон 29 августа. Учитывая рост минимальной зарплаты, возрастут и различные выплаты, пособия, штрафы, налоги и т.д., привязанные к этому показателю. Также Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырос с 1889 грн до 2000 грн.

Кстати, Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет – подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Новые требования к рекламе банковских услуг. Сегодня начинают работать новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах. Банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредитам и депозатам, наличие дополнительных услуг и их стоимость, ориентировочную общую стоимость кредита, условия досрочного снятия денег с депозита и другие. За каждое нарушение прав потребителей предусмотрены штрафные санкции.

Размер кредитного лимита. С 1 сентября банки также обязаны своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов. О сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карты банк должен информировать клиентов через смс-сообщения, интернет-банкинг, мессенджер, электронную почту (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель).

Рада ввела индексацию алиментов. Сегодня парламент принял во втором чтении законопроект №3112, согласно которому исполнитель ежегодно должен индексировать размер алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме. Принятие закона должно улучшить материальное состояние лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом, и уменьшить нагрузку на государственный бюджет.

Деньги на “Пакета малыша” через ПриватБанк. ПриватБанк начал выдачу карты для выплаты единовременной натуральной помощи “Пакет малыша”. Карту можно открыть в течение года с даты рождения ребенка. Средства можно использовать в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров и товаров для роженицы в заведениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.

SmartTicket для поездов и метро. Как сообщили в Мининфраструктуры, уже в сентябре этого года в Киеве можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро. В будущем планируется установить такой билет на все виды транспорта – поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт. Отметим, что Зеленский планирует, что за два-три года в рамках программы “Большая стройка” будут построены и отремонтированы аэропорты во всех важных точках страны.