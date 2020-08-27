В сентябре заработает единый е-билет для киевского метро и поездов дальнего следования

Уже в сентябре этого года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве.
Об этом “сообщил“Про це повідомив министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время тестирования SmartTicket сегодня, 1 сентября 2020 года.
“Стартуем этой осенью с долгожданной инициативой для многих украинцев – SmartTicket. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени. И для современного мира это уже давно обыденность. Рад, что Украина тоже подключилась к этому процессу”, – отметил глава министерства.
Этапы внедрения:
Где можно приобрести билет. На транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.
Где еще планируют внедрить SmartTicket:
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Руководитель Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности Владимир Набоков отметил, что сейчас система работает в режиме опытной эксплуатации. Для ее развития также разрабатывается подключение к системе других перевозчиков, которые готовы сотрудничать. Уже идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel. Работают и над дополнительной функциональностью – мобильное приложение, интеллектуальный поиск и др.
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