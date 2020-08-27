В сентябре заработает единый е-билет для киевского метро и поездов дальнего следования

Уже в сентябре этого года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве.

Об этом “сообщил“Про це повідомив министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время тестирования SmartTicket сегодня, 1 сентября 2020 года.

“Стартуем этой осенью с долгожданной инициативой для многих украинцев – SmartTicket. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени. И для современного мира это уже давно обыденность. Рад, что Украина тоже подключилась к этому процессу”, – отметил глава министерства.

Этапы внедрения:

билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве;

в будущем все виды транспорта – поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт будут связаны единым е-билетом;

в дальнейшем пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта, или, например, метро и поезд или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контролера.

Где можно приобрести билет. На транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

Где еще планируют внедрить SmartTicket:

кроме Киева внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская облгосадминистрация.

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Руководитель Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности Владимир Набоков отметил, что сейчас система работает в режиме опытной эксплуатации. Для ее развития также разрабатывается подключение к системе других перевозчиков, которые готовы сотрудничать. Уже идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel. Работают и над дополнительной функциональностью – мобильное приложение, интеллектуальный поиск и др.

Справка Finance.ua:

29 июля на своем заседании Правительство одобрило разработанное Министерством инфраструктуры постановление КМУ , предусматривающее реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого е-билета на транспортном портале электронных услуг.

Это будет способствовать предоставлению удобных и современных цифровых услуг для населения в различных видах транспорта в одном месте при планировании путешествия.

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