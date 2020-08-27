Банки с 1 сентября обязаны информировать клиентов о размере кредитного лимита

Банки будут обязаны с 1 сентября 2020 года своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Соответствующая норма содержится в постановлении НБУ о раскрытии полной информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах банков.

О сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карты банк должен информировать клиентов:

через смс-сообщения;

интернет-банкинг;

мессенджер;

электронную почту (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель).

Как сообщает регулятор, в НБУ продолжают поступать обращения граждан о неверном смс-информировании: когда банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, но этот остаток формируется не только из собственных средств, но и из кредитного лимита.

“В результате клиенты не понимают, сколько фактически средств осталось на счете, соответственно могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого”, – отмечают в НБУ.

Справка Finance.ua:

Сегодня, 1 сентября, начинают работать новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах.

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