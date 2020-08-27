С 1 сентября пенсионерам повысят пенсии

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 822-IX “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, который Верховная Рада Украины приняла на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, согласно которому с 1 сентября увеличили минимальную заработную плату с 4 723 до 5 000 гривен”, – говорится в сообщении.

Что это означает:

такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины;

таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, растет с 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %).

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Как отмечается, пенсии пересчитаны 1,6 млн пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

Перерасчет для работающих пенсионеров:

перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Справка Finance.ua:

Украинские пенсионеры, у которых размер средней пенсии вырос на 400 гривен в 2020 году, должны дольше оставаться на рынке труда.

Украинцы, которые собираются на пенсию, могут через сайт Пенсионного фонда проверить свой страховой стаж и сумму будущих выплат.

В украинском правительстве планируют провести индексацию пенсий для всех пенсионеров. На сегодня пенсии для некоторых категорий не индексируются.

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