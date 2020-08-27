С 1 сентября пенсионерам повысят пенсии

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 822-IX “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, который Верховная Рада Украины приняла на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, согласно которому с 1 сентября увеличили минимальную заработную плату с 4 723 до 5 000 гривен”, – говорится в сообщении.
Что это означает:
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Как отмечается, пенсии пересчитаны 1,6 млн пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.
Перерасчет для работающих пенсионеров:
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