0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

В Украине ввели индексацию размера алиментов

В Украине ввели индексацию размера алиментов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3112 об индексации алиментов.

“За” проголосовал 321 депутат.

Что предполагается документом:

  • устранение коллизий в законодательстве;
  • частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Для этого законопроектом предлагается внести изменения в абзац первый части четвертой статьи 71 закона “Об исполнительном производстве”, в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.

Одним из способов исполнения обязанности по взысканию является присуждение алиментов в твердой денежной сумме. Семейным кодексом Украины предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Индексация денежных доходов направлена ​​на поддержание покупательной способности населения в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

Принятие законопроекта будет способствовать:

  • улучшению материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме;
  • уменьшению нагрузки на госбюджет в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшением размера таких выплат;
  • уменьшению нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 июля 2020 года увеличился размер прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, от данного показателя зависит и гарантированный минимальный размер алиментов, который составляет 50% от прожиточного минимума.
  • Минимальный размер алиментов с 1 июля составляет: для детей до 6 лет – 929,50 грн; для детей от 6 до 18 лет – 1159,00 грн.
  • Министерство юстиции внесло законопроект, которым разрешено приставу ограничивать выезд за границу неплательщика алиментов без решения суда.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.