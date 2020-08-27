В Украине ввели индексацию размера алиментов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3112 об индексации алиментов.

“За” проголосовал 321 депутат.

Что предполагается документом:

устранение коллизий в законодательстве;

частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Для этого законопроектом предлагается внести изменения в абзац первый части четвертой статьи 71 закона “Об исполнительном производстве”, в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.

Одним из способов исполнения обязанности по взысканию является присуждение алиментов в твердой денежной сумме. Семейным кодексом Украины предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Индексация денежных доходов направлена ​​на поддержание покупательной способности населения в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

Принятие законопроекта будет способствовать:

улучшению материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме;

уменьшению нагрузки на госбюджет в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшением размера таких выплат;

уменьшению нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 июля 2020 года увеличился размер прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, от данного показателя зависит и гарантированный минимальный размер алиментов, который составляет 50% от прожиточного минимума.

Минимальный размер алиментов с 1 июля составляет: для детей до 6 лет – 929,50 грн; для детей от 6 до 18 лет – 1159,00 грн.

Министерство юстиции внесло законопроект, которым разрешено приставу ограничивать выезд за границу неплательщика алиментов без решения суда.

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