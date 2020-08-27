В Украине ввели индексацию размера алиментов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3112 об индексации алиментов.
“За” проголосовал 321 депутат.
Что предполагается документом:
Для этого законопроектом предлагается внести изменения в абзац первый части четвертой статьи 71 закона “Об исполнительном производстве”, в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.
Одним из способов исполнения обязанности по взысканию является присуждение алиментов в твердой денежной сумме. Семейным кодексом Украины предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.
Индексация денежных доходов направлена на поддержание покупательной способности населения в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.
Принятие законопроекта будет способствовать:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)Вчера, 13:03 - 20579 33
В "Слуге народа" объяснили, почему за деньги из "коронавирусного" фонда строят дорогиВчера, 12:33 - 1858 12
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 1841 10
Игорь Тынный: Как пытаются посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ)Вчера, 19:55 - 733 7
Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал мифВчера, 08:00 - 6397 4
Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсиюВчера, 15:00 - 6655 4
В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентябряВчера, 21:00 - 4620
«Киевводоканал» предупредил киевлян о новом виде мошенничества (фото)Вчера, 15:41 - 2590 1
В налоговой напомнили, когда последний срок подачи заявления на списание долга по ЕСВ для "спящих" ФЛПВчера, 15:30 - 2001
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 1841 10
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомВчера, 10:55 - 120
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1361 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2961 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4198
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2761 4