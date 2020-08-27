Деньги вместо "пакета малыша": ПриватБанк начинает выдачу карт

С 1 сентября ПриватБанк начинает выдачу карты для выплаты единовременной натуральной помощи «пакет малыша».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

“Банком внесены изменения в Условия и правила предоставления банковских услуг (договор с клиентами), которыми предусмотрен новый банковский продукт – социальная карта для выплат «Пакет малыша»”, – говорится в сообщении.

Главная особенность карты:

ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка;

средства можно использовать в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в заведениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.

Справка Finance.ua:

29 июля Кабинет министров ввел выплату 5000 гривен на одного новорожденного вместо “пакета малыша”.

В Министерстве социальной политики пошагово разъяснили, как получить вместо “пакета малыша” денежную компенсацию.

Детский фонд ООН в Украине ( ЮНИСЕФ ) призвал правительство вернуть «пакеты малыша», которые заменили денежными выплатами.

Группа из 72 народных депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №3006а “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” о предоставлении при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша”.

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