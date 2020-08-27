С 1 сентября действуют новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставки

Сегодня, 1 сентября, начинают работать новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах.

Об этом сообщал Национальный банк Украины.

Главное изменение, которое должно произойти на веб-сайтах и ​​в рекламе банков:

должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, не вводящая клиентов в заблуждение;

это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Раскрытие информации на веб-сайте: что изменится:

банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие;

клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и тому подобное;

также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозите.

Раскрытие информации в рекламе: что изменится:

реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге;

также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита – реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок; для депозита – годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма;

эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

Штрафы для нарушителей:

профильное подразделение Национального банка – Управление защиты прав потребителей финансовых услуг – с 1 сентября 2020 года будет проводить ежедневный мониторинг сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации;

за ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Справка Finance.ua:

Национальный банк изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Это сделано в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Национальный банк советует украинском с осторожностью подходить к обращению к финансовым компаниям, предоставляющим кредиты “под 0%”.

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