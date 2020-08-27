С 1 сентября действуют новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставки

Сегодня, 1 сентября, начинают работать новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах.
Об этом сообщал Национальный банк Украины.
Главное изменение, которое должно произойти на веб-сайтах и в рекламе банков:
Раскрытие информации на веб-сайте: что изменится:
Раскрытие информации в рекламе: что изменится:
Штрафы для нарушителей:
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