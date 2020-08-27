В Украине увеличилась минимальная зарплата

С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого. Это предусматривают изменения в закон о госбюджете-2020, которые подписал президент Владимир Зеленский.
Соответствующий закон “О внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” № 822-ІХ Верховная Рада приняла на внеочередной сессии 25 августа.
График, по которому будут повышать минимальную зарплату:
Учитывая рост минимальной зарплаты, с 1 сентября соответственно возрастут и различные выплаты, пособия, штрафы, налоги и т.д., привязанные к этому показателю.
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В частности, Кабмин принял решение о повышении от 1 сентября размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн.
Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечены за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание госдолга. Об этом сообщила пресс-служба президента.
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