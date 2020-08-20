День финансов, 25 августа: 5 тыс. от нардепов, «Сейф-сервис» от Новой почты, штрафы за 3D знаки от полиции

Вторник, 25 августа. Про новый показатель «минималки», зарплату Зеленского и реальные штрафы за 3D номера.

«Сейф-сервис» от Новой почты. Компания запустила услугу для проведения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями. «Сейф-сервис» для продавцов – бесплатный, а вот покупателю придется оплатить комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период, независимо от стоимости товара, и доставку.

Противоэпидемические правила для школ. Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. К примеру, учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов. А допуск учителей на работу может быть только после проведения соответствующей термометрии.

5 тысяч от нардепов. Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада одобрила законопроект №3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн. Скажем вам больше, со слов Зеленского, бюджет страны выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное на 1 сентября, 1 января 2021 года и в середине 2021 года.

Штрафы за 3D знаки. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил об административной ответственности за использование ЗD номерных знаков.

Он отметил, что в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 «Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия» прописано, что 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.

28 тысяч для Зеленского. Заработная плата президента Владимира Зеленского за июль составила 28 тыс. гривен. Других составляющих зарплаты, таких как надбавки или премии, к зарплате главы государства законодательство не предусматривает. Любопытно, что в то же время глава Нацполиции в июле получил более 80 тысяч гривен надбавок к зарплате.

«Решительный сторонник» МВФ. Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко настроен продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. В том, что он называет оптимистичным сценарием, Украина получит в этом году еще два транша по 1,4 млрд долларов каждый от кредитора.