Минздрав обновил противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19

Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

Читайте также: Нарушение карантина: полиция открыла более 200 уголовных производств

“Пообщавшись с международными экспертами, с педагогами мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемические меры”, – отметил он.

Какие изменения внесли:

учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов;

в школах, расположенных в «оранжевых» зонах эпидемической опасности, педагогам будет рекомендовано использовать защитные щитки;

в “желтых” и “зеленых” зонах – просто соблюдать социальную дистанцию;

допуск учителей на работу может быть только после проведения соответствующей термометрии;

антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников весь класс должен идти на самоизоляцию.

Справка Finance.ua:

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID -19.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫