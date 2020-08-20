Минздрав обновил противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19

Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.
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“Пообщавшись с международными экспертами, с педагогами мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемические меры”, – отметил он.
Какие изменения внесли:
В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников весь класс должен идти на самоизоляцию.
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