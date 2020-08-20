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Минздрав обновил противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19

Минздрав обновил противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19

Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

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“Пообщавшись с международными экспертами, с педагогами мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемические меры”, – отметил он.

Какие изменения внесли:

  • учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов;
  • в школах, расположенных в «оранжевых» зонах эпидемической опасности, педагогам будет рекомендовано использовать защитные щитки;
  • в “желтых” и “зеленых” зонах – просто соблюдать социальную дистанцию;
  • допуск учителей на работу может быть только после проведения соответствующей термометрии;
  • антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников весь класс должен идти на самоизоляцию.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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По материалам Finance.UA
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