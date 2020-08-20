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Полиция начала штрафовать за ЗD номерные знаки

Полиция начала штрафовать за ЗD номерные знаки

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил об административной ответственности за использование ЗD номерных знаков.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

По словам чиновника, в Украине появилось очень много компаний, которые предлагают сделать номерные знаки в формате ЗD.

“Водителей уверяют, что такие номера разрешены, но это не так”, – отметил Билошицкий.

Он отметил, что в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 «Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия” четко прописано то, что 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.

Какие штрафы предусматриваются:

  • водителям грозит штраф в размере 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не соответствует требованиям;
  • при повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен или же водителя отправят на общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.
  • Как ранее сообщал Алексей Билошицкий, с помощью камеры автофиксации обнаружили автомобиль с поддельными документами. По его словам, система автоматической фиксации зафиксировала превышение скорости и направила соответствующее письмо владельцу авто. Впрочем, на самом деле это оказывается не тот автомобиль.
  • В Украине планируют ввести дополнительные проверки для водителей.
  • Фантомные патрули для измерения скорости транспортных средств в движении могут появиться на дорогах уже со следующего года.

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По материалам Finance.UA
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