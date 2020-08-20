Полиция начала штрафовать за ЗD номерные знаки

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил об административной ответственности за использование ЗD номерных знаков.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
По словам чиновника, в Украине появилось очень много компаний, которые предлагают сделать номерные знаки в формате ЗD.
“Водителей уверяют, что такие номера разрешены, но это не так”, – отметил Билошицкий.
Он отметил, что в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 «Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия” четко прописано то, что 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.
Какие штрафы предусматриваются:
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