ВР подняла украинцам минималку до 5 тыс. грн

Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада одобрила законопроект №3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.
По словам Президента, что бюджет страны выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное с 1 сентября, с 1 января 2021 года и в середине 2021 года. По его словам, это комплексное решение, к которому добавятся уменьшение кредитной нагрузки и уменьшение процентов по ипотеке.
Законопроект в парламент внес Зеленский 6 августа.
Премьер Денис Шмыгаль ранее сообщил, что повышение минималки будет почти незаметным как для граждан, так и для экономики в целом. Но такой шаг необходим, чтобы разогреть экономику и повысить потребительский спрос. Сегодня в Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и “охлаждается” экономика. А это – предвестники экономического кризиса.
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