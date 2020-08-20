ВР подняла украинцам минималку до 5 тыс. грн

Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада одобрила законопроект №3963 и тем самым подняла украинцам минимальную зарплату с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн.

По словам Президента, что бюджет страны выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное с 1 сентября, с 1 января 2021 года и в середине 2021 года. По его словам, это комплексное решение, к которому добавятся уменьшение кредитной нагрузки и уменьшение процентов по ипотеке.

Законопроект в парламент внес Зеленский 6 августа.

Премьер Денис Шмыгаль ранее сообщил, что повышение минималки будет почти незаметным как для граждан, так и для экономики в целом. Но такой шаг необходим, чтобы разогреть экономику и повысить потребительский спрос. Сегодня в Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и “охлаждается” экономика. А это – предвестники экономического кризиса.

Справка Finance.ua:

Ранее в Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка. Денис Шмыгаль заявил, что рост минималки будет способствовать приведению зарплаты к реальному прожиточному минимуму.

График, по которому будут повышать минимальную зарплату:

с 1 сентября – возрастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%);

с 1 января 2021 года – до 6000 грн (+1000 грн или +20%);

с 1 июля 2021 года – до 6500 грн (+500 грн или +8,3%).

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