Зеленский сообщил, выдержит ли бюджет повышение "минималки"

Бюджет страны выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное с 1 сентября, с 1 января 2021 года и в середине 2021 года.
Об этом в интервью каналу “Украина 24” сказал Президент Владимир Зеленский.
“Бюджет обязательно выдержит. Первое увеличение – 5 тыс. грн, мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тыс. в середине 2021 года. Кроме того, что людям будет легче, ничего не будет. Это увеличение – это правильное отношение к людям. Они же не могут себя чувствовать нищими”, – сказал Зеленский.
По его словам, это комплексное решение, к которому добавятся уменьшение кредитной нагрузки и уменьшение процентов по ипотеке.
“10% ипотека в Украине должна быть для всех людей”, – отметил Зеленский.
Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года МЗП вырастет до 5 000 грн (+277 грн, или +5,9%). С 1 января 2021 года – до 6 000 грн (+1000 грн, или +20%). С 1 июля 2021 года МЗП вырастет до 6 500 грн (+500 грн, или +8,3%).
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