Глава НБУ назвал себя "решительным сторонником" продолжения сотрудничества с МВФ

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко настроен продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.
Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.
Так, отмечается, Шевченко назвал себя “решительным сторонником” продолжения сотрудничества с МВФ.
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В том, что он называет оптимистичным сценарием, Украина получит в этом году еще два транша по 1,4 млрд долларов каждый от кредитора, расположенного в Вашингтоне.
“Отношения Украины с МВФ являются показателем и влияют на наши отношения с Европейской комиссией, Всемирным банком и инвесторами. Сотрудничество с МВФ является обязательной необходимостью”, – добавил он.
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