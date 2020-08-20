Новая почта запустила «Сейф-сервис»

Новая почта запустила услугу для проведения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями – «Сейф-сервис».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Сейф-сервис» дает дополнительные гарантии при проведении покупок, если оплата предусматривает перечисление с карты на карту. Новый сервис помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя.
Как работает сервис:
Данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.
Посылка, оформленная с «Сейф-сервисом», может находиться в отделении 5 дней, затем она автоматически будет возвращена отправителю. Сервис для продавцов – бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период, независимо от стоимости товара, и доставку.
Как воспользоваться сервисом:
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