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Новая почта запустила «Сейф-сервис»

Новая почта запустила «Сейф-сервис»

Новая почта запустила услугу для проведения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями – «Сейф-сервис».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сейф-сервис» дает дополнительные гарантии при проведении покупок, если оплата предусматривает перечисление с карты на карту. Новый сервис помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя.

Как работает сервис:

  • сделка производится через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта Новой почты;
  • нужная сумма для оплаты товара не идет сразу на счет продавца, а резервируется. Только после этого продавец отправляет посылку;
  • как только покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту;
  • если покупка не подошла – она ​​возвращается обратно продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю;
  • таким образом, у покупателя есть возможность осмотреть посылку перед покупкой, он уходит от рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку.

Данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

Посылка, оформленная с «Сейф-сервисом», может находиться в отделении 5 дней, затем она автоматически будет возвращена отправителю. Сервис для продавцов – бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период, независимо от стоимости товара, и доставку.

Как воспользоваться сервисом:

  • при создании экспресс-накладной в мобильном приложении или бизнес-кабинете, продавцу нужно выбрать в разделе «Дополнительные услуги» – «Сейф-сервис»;
  • после того как покупатель подтвердит свои намерения и введет данные банковской карты, соответствующая сумма будет зарезервирована. Продавец получит уведомление об этом;
  • после чего продавец отправляет посылку;
  • покупатель осматривает товар и принимает решение о покупке. В случае отказа от посылки, стоимость товара и комиссия за денежный перевод возвращаются покупателю на счет.

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По материалам Finance.UA
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