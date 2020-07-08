Видеофиксация ПДД: как водителю проверить и оплатить штраф

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После запуска в Киеве и по области системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного руху, в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины рассказали, как водители могут проверить, есть ли у них штрафы за нарушения ПДД.
Это значит, что теперь водителям не надо ждать, пока постановление придет почтой. С помощью онлайн систем можно не только оперативно узнать, были составлены протоколы на авто, но и легко оплатить штраф с использованием банковской карты.
При этом, если водитель успеет оплатить штраф в течение 10 дней после его оформления, он получит «скидку» 50% от выписанной суммы. А если не погасить штраф более чем за 15 дней, сумма, наоборот, удвоится и штраф попадет на принудительное исполнение. В таком случае придется дополнительно оплатить еще 10% сбор исполнительной службы и расходы по проведению исполнительных действий.
Проверить штрафы можно несколькими способами:
Кроме того, отследить и оплатить штрафы за нарушение ПДД можно так:
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