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Видеофиксация ПДД: как водителю проверить и оплатить штраф

Видеофиксация ПДД: как водителю проверить и оплатить штраф

После запуска в Киеве и по области системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного руху, в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины рассказали, как водители могут проверить, есть ли у них штрафы за нарушения ПДД.

Это значит, что теперь водителям не надо ждать, пока постановление придет почтой. С помощью онлайн систем можно не только оперативно узнать, были составлены протоколы на авто, но и легко оплатить штраф с использованием банковской карты.

При этом, если водитель успеет оплатить штраф в течение 10 дней после его оформления, он получит «скидку» 50% от выписанной суммы. А если не погасить штраф более чем за 15 дней, сумма, наоборот, удвоится и штраф попадет на принудительное исполнение. В таком случае придется дополнительно оплатить еще 10% сбор исполнительной службы и расходы по проведению исполнительных действий.

Проверить штрафы можно несколькими способами:

  • через сайт Министерства внутренних дел;
  • через приложение “Дія” или другие сервисы.

Кроме того, отследить и оплатить штрафы за нарушение ПДД можно так:

  • МВД запустило мобильное приложение «Штрафы ПДД»;
  • онлайн-сервис для уведомления о штрафах запустил виртуальный банк monobank;

Справка Finance.ua:

  • Сейчас, согласно ПДД, действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/ч, а на некоторых дорогах разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.
  • С 1 июля в Киеве в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения правил дорожного движения. Среди них – проезд по полосе общественного транспорта.
  • Владельцам автомобилей предоставляют возможность “оспорить штраф:https://news.finance.ua/ru/news/-/472006/ne-popast-v-kadr-ili-osporit-detali-sistemy-avtofiksatsii-narushenij-pdd, подав заявку на сайте court.gov.ua, нажав на кнопку «Официальный электронный адрес».
По материалам Finance.UA
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