В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать, пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а можно сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления», – отметил Сергей Гончаров.

Какая информация содержится в приложении:

можно оплатить штрафы, которые уже вынесены;

получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса;

информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД .

Кроме того, приложение «Штрафы ПДД» пригодится тем водителям, которые не являются владельцами транспортного средства. После фиксирования нарушения уведомление по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

Скачать мобильное приложение «Штрафы ПДД» можно по ссылкам для Android. Для IOS станет доступным в ближайшее время.

Разработан также телеграмм-бот «Штрафы ПДД». С помощью бота также возможно оформить подписку на транспортное средство и оплатить штраф с использованием банковской карты.

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