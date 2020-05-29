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В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД

В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать, пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а можно сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления», – отметил Сергей Гончаров.

Какая информация содержится в приложении:

  • можно оплатить штрафы, которые уже вынесены;
  • получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса;
  • информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Кроме того, приложение «Штрафы ПДД» пригодится тем водителям, которые не являются владельцами транспортного средства. После фиксирования нарушения уведомление по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

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Скачать мобильное приложение «Штрафы ПДД» можно по ссылкам для Android. Для IOS станет доступным в ближайшее время.

Разработан также телеграмм-бот «Штрафы ПДД». С помощью бота также возможно оформить подписку на транспортное средство и оплатить штраф с использованием банковской карты.

Справка Finance.ua:

  • 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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По материалам Finance.UA
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