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В Опендатабот можно отслеживать штрафы за нарушение ПДД

В Опендатабот можно отслеживать штрафы за нарушение ПДД

В Опендатабот теперь можно подписаться на обновления о штрафах за нарушение ПДД (в том числе те, которые выставлены камерами с автофиксацией) и оплатить их.

Об этом сообщается на сайте Опендатабота.

Штраф в боте оплачивается с одновременным уведомлением МВД о факте оплаты, что ускоряет его погашение.

Как проверить наличие штрафов ПДД:

  • надо отправить чат-боту ваш ИНН или номер постановления. Чат-бот покажет все актуальные штрафы, которые сразу же можно будет погасить;
  • также можно бесплатно подписаться и получать оповещения о новых штрафах за нарушение ПДД. Для этого надо отправить боту свой ИНН и нажать кнопку «Подписаться».

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Чтобы воспользоваться ботом, надо добавить Опендатабот к мессенджеру:

Справка Finance.ua:

  • Аналогичный онлайн-сервис для поиска и оплаты штрафов за нарушения ПДД запустил виртуальный банк monobank.
  • Напомним, с 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.
  • МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД. Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

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По материалам Finance.UA
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