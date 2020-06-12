В Опендатабот можно отслеживать штрафы за нарушение ПДД

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В Опендатабот теперь можно подписаться на обновления о штрафах за нарушение ПДД (в том числе те, которые выставлены камерами с автофиксацией) и оплатить их.
Об этом сообщается на сайте Опендатабота.
Штраф в боте оплачивается с одновременным уведомлением МВД о факте оплаты, что ускоряет его погашение.
Как проверить наличие штрафов ПДД:
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Чтобы воспользоваться ботом, надо добавить Опендатабот к мессенджеру:
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