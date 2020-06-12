В Опендатабот можно отслеживать штрафы за нарушение ПДД

В Опендатабот теперь можно подписаться на обновления о штрафах за нарушение ПДД (в том числе те, которые выставлены камерами с автофиксацией) и оплатить их.

Об этом сообщается на сайте Опендатабота.

Штраф в боте оплачивается с одновременным уведомлением МВД о факте оплаты, что ускоряет его погашение.

Как проверить наличие штрафов ПДД:

надо отправить чат-боту ваш ИНН или номер постановления. Чат-бот покажет все актуальные штрафы, которые сразу же можно будет погасить;

также можно бесплатно подписаться и получать оповещения о новых штрафах за нарушение ПДД . Для этого надо отправить боту свой ИНН и нажать кнопку «Подписаться».

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Чтобы воспользоваться ботом, надо добавить Опендатабот к мессенджеру:

Viber, Telegram, или Facebook-messenger;

или скачать его на смартфон (версия для Android и на iOS).

Справка Finance.ua:

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение «Штрафы ПДД», которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Аналогичный онлайн-сервис для поиска и оплаты штрафов за нарушения ПДД запустил виртуальный банк monobank.

Напомним, с 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД . За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.

МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД . Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

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