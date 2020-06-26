День финансов, 30 июня: о первой бетонной дороге, графике повышения "минималки", проблемах аэропорта "Киев"

Последний день июня провожаем под фанфары таких новостей:

Первая бетонная в Украине. Где, а главное КОГДА. Первая бетонная дорога будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года. Как обещают в Мининфраструктуры, объезды вокруг населенных пунктов дадут возможность избавиться от шума от крупногабаритного транспорта, а высококачественное бетонное покрытие сохранит автомобили от повреждений. Отметим, еЕще два года назад дорога Н-31 Днепр-Решетиловка выглядела как декорация к фильму об апокалипсисе. В наши дни дорога пока выглядит вот так:

Предварительный график повышения “минималки”. Когда, а главное НА СКОЛЬКО. Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, произведя соответствующие расчеты. В итоге мы имеем предварительный график, по которому собрались повышать минимальную зарплату. Делимся им с вами. 🤫

Рост накоплений в ЕС. На сколько, а главное ПОЧЕМУ. После начала пандемии коронавируса в Европе неожиданно увеличились сбережения домохозяйств. В этом, со ссылкой на Euronews, уверяет “Сегодня”. СМИ указывает, что в Европейском центробанке объясняют рост накоплений двумя причинами. Во время карантина европейцы не тратили деньги и, кроме этого, многие жители ЕС приняли решение собирать на “черный день”. Все это привело к тому, что с февраля по май вкладчики в целом отложили 214 млрд евро. Таким образом на банковских депозитах европейцев хранится уже 7,3 трлн евро.

Уровень теневой экономики в Украине падает. Почему, а главное ЧТО ДАЛЬШЕ. Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3% меньше показателя 2018 года.

Как отмечает Минэкономики, тенденция по снижению уровня теневой экономики продолжается, но остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации.

Аэропорт “Киев” сократит половину штата. Что дальше, а главное КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ. Международный аэропорт «Киев» начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса. Как уверяет руководство аэропорта, накопление проблем сопровождалось и отсутствием какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства, а также власти Киева. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить, говорит генеральный директор компании «МАСТЕР-АВИА» Олег Левченко. Напомним, в общем в аэропорту на двух предприятиях – КП МА «Киев» и ООО «МАСТЕР-АВИА» работают около 2 тысяч человек. На смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, еще 8 тысяч сотрудников. Аэропорт «Киев» – это второй по пассажиропотоку аэропорт Украины, это почти 3 млн пассажиров и 30 тысяч рейсов в год.