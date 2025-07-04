В Украине возобновили обязательную подачу статистической отчетности — Finance.ua

В Украине возобновили обязательную подачу статистической отчетности Сегодня 15:30

В Украине возобновили обязательную подачу статистической отчетности

В субботу, 5 июля, возобновляется обязательная подача государственной статистической отчетности.

Об этом напоминает Государственная служба статистики.

«Сегодня официально опубликованы законодательные изменения, предусматривающие возобновление обязательной подачи статистической отчетности респондентами, подпадающими под государственное статистическое наблюдение. Это значит, что уже завтра — 5 июля 2025 года — закон вступает в силу», — говорится в сообщении.

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Напомним, изменения в пункт 1 Закона Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» Верховная Рада приняла 18 июня.

Как отмечает Госстат, это решение возвращает к жизни системный сбор статистических данных, без которых невозможно:

оценить реальное состояние предприятий;

отслеживать рынок труда;

понимать структурные изменения в экономике и обществе;

принимать эффективные решения для восстановления и развития Украины.

«Во времена вызовов особенно ценными становятся точные и актуальные данные. Возобновление отчетности — это ключ к объективному видению ситуации в стране, принятию взвешенных решений и эффективному управлению процессами восстановления и развития», — заявил глава Госстата Арсен Макарчук.

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Для респондентов, которые не имели возможности подавать отчетность в период действия военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период до 5 октября 2025 года. В это время можно без штрафов подать отчетность за прошедшие периоды.

В ближайшее время ведомство планирует опубликовать обновленные инструкции и разъяснения относительно отчетности.

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