Депозиты в ЕС выросли до самого высокого показателя в истории

После начала пандемии коронавируса в Европе неожиданно увеличились сбережения домохозяйств.

Об этом со ссылкой на Euronews сообщает сайт “Сегодня”.

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В Европейском центробанке заявили, что рост накоплений обусловлен двумя причинами. Во время карантина европейцы не тратили деньги и, кроме этого, многие жители ЕС приняли решение собирать на “черный день”.

Так, с февраля по май вкладчики в целом отложили 214 миллиардов евро, таким образом на банковских депозитах европейцев хранится уже 7,3 трлн евро, что стало самым высоким показателем в истории.

В марте и апреле, когда карантинные меры были особо жесткими, в странах зоны евро рост сбережений составил 136%.

При этом в Европе опасаются, что накопленные вкладчиками средства не пойдут на восстановление экономики.

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард предупредила, что выход из рецессии будет сдержанным, поскольку торговля и производство не вернутся к докризисным значениям и потребуется время, чтобы феноменальные, по ее словам, сбережения европейцев, снова появились в сферах потребления и инвестиций. И это на фоне того, что прогнозируется рост уровня задолженности госбюджета и компаний ввиду кризиса, вызванного пандемией.