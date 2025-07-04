НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга — Finance.ua

НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга Сегодня 15:36 — Страхование

НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга

С 1 августа в Украине заработают новые требования к страхованию ответственности для компаний, оказывающих нефинансовые платежные услуги. Речь идет о сервисах, инициирующих платеж или предоставляющих доступ к информации со счетов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Украины определил порядок страхования ответственности поставщиков нефинансовых платежных услуг перед пользователями и поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов», — говорится в сообщении.

Требования установили для:

предоставителей платежных услуг по предоставлению сведений со счетов (Account Information Service Provider — AISP);

предоставителей платежных услуг по инициированию платежной операции (Payment Initiation Service Provider — PISP).

Компании смогут официально работать в Украине с 1 августа 2025 г. в соответствии с законом «О платежных услугах».

В частности, установлены особенности заключения договоров страхования ответственности предоставителей нефинансовых платежных услуг в зависимости от вида нефинансовой платежной услуги, условия такого страхования относительно срока действия страхового покрытия, страховых случаев, расширенного периода предоставления требований третьими лицами, условий и сроков осуществления страховой выплаты.

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Кроме того, имплементированы положения Директивы (ЕС) 2015/2366 о платежных услугах (PSD2) по определению размера минимальной страховой суммы по договору страхования. Соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.

Национальный банк вводит переходный период для адаптации компаний. Так, с 1 августа 2025 года минимальный размер страховой суммы для одного вида нефинансовых платежных услуг будет составлять 30 тысяч евро, для двух видов — 50 тысяч евро, а далее предусмотрено пошаговое повышение уровня согласно нормам ЕС с 1 января 2027 года.

В пределах переходного периода предусмотрена возможность определять франшизу в условиях договора страхования.

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