НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга — Finance.ua

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НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга

Страхование
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НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга
НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга
С 1 августа в Украине заработают новые требования к страхованию ответственности для компаний, оказывающих нефинансовые платежные услуги. Речь идет о сервисах, инициирующих платеж или предоставляющих доступ к информации со счетов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины определил порядок страхования ответственности поставщиков нефинансовых платежных услуг перед пользователями и поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов», — говорится в сообщении.
Требования установили для:
  • предоставителей платежных услуг по предоставлению сведений со счетов (Account Information Service Provider — AISP);
  • предоставителей платежных услуг по инициированию платежной операции (Payment Initiation Service Provider — PISP).
Компании смогут официально работать в Украине с 1 августа 2025 г. в соответствии с законом «О платежных услугах».
В частности, установлены особенности заключения договоров страхования ответственности предоставителей нефинансовых платежных услуг в зависимости от вида нефинансовой платежной услуги, условия такого страхования относительно срока действия страхового покрытия, страховых случаев, расширенного периода предоставления требований третьими лицами, условий и сроков осуществления страховой выплаты.
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Кроме того, имплементированы положения Директивы (ЕС) 2015/2366 о платежных услугах (PSD2) по определению размера минимальной страховой суммы по договору страхования. Соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.
Национальный банк вводит переходный период для адаптации компаний. Так, с 1 августа 2025 года минимальный размер страховой суммы для одного вида нефинансовых платежных услуг будет составлять 30 тысяч евро, для двух видов — 50 тысяч евро, а далее предусмотрено пошаговое повышение уровня согласно нормам ЕС с 1 января 2027 года.
В пределах переходного периода предусмотрена возможность определять франшизу в условиях договора страхования.
По материалам:
Finance.ua
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