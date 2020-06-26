Аэропорт «Киев» сократит половину штата, чтобы избежать банкротства

Международный аэропорт «Киев» начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса. В кризисном положении оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса.

Накопление проблем сопровождалось и отсутствием какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства а также власти Киева. Напомним, что руководство Международного аэропорта «Киев» постоянно обращается за помощью к властям, но надлежащей и своевременной реакции так и нет.

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В общем в аэропорту на двух предприятиях – КП МА «Киев» и ООО «МАСТЕР-АВИА» работают около 2 тысяч человек. На смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, еще 8 тысяч сотрудников. Аэропорт «Киев» – это второй по пассажиропотоку аэропорт Украины, это почти 3 млн. пассажиров и 30 тысяч рейсов в год. Это второй, по количеству отчислений в бюджет Киева, налогоплательщик среди коммунальных предприятий города. Это любимая работа для тысяч людей, визитная карточка и гордость столицы. Банкротство аэропорта «Киев» будет иметь катастрофические последствия для международного имиджа, авиационной отрасли Украины, экономики и рынка труда в целом.

«Мы прогнозируем медленное возобновление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего за несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт «Киев» объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку уходит не только много времени, но и значительные средства. С грустью придется прощаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда», – отметил генеральный директор компании «МАСТЕР-АВИА» Олег Левченко на собрании коллектива аэропорта, которое состоялось 25 июня.

На данный момент каждое подразделение аэропорта «Киев» решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.