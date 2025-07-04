НАБУ провело обыски у Резникова — СМИ Сегодня 15:10

НАБУ провело обыски у Резникова — СМИ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова.

Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что у бывшего министра провели обыск и «обнаружили левый телефон и еще что-то».

Также об обысках у Резникова сообщили источники ZN.UA. Там подозревают, что следственные действия произошли в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, хотя в апреле в НАБУ заявляли, что Резников в то время не был подозреваемым в производстве.

Сообщается, что детективы изъяли ряд значимых документов.

Напомним, в начале 2023 г. в СМИ появилась информация о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников объяснял, что в контракте с поставщиками говорится именно об услугах по питанию воинов. «Министерство не производит закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего», — подчеркивал министр.

Позже министерство ввело новую архитектуру закупок для ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Ведомство уверяет, что «яиц по 17 гривен» больше не будет.

3 августа 2023 года президент Владимир Зеленский заявил , что решил уволить министра обороны Алексея Резникова.

Українська правда По материалам:

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