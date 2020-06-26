Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

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Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3% меньше показателя 2018 года.
Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.
Как отмечается в отчете, продолжается тенденция по снижению уровня теневой экономики.
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В то же время, остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине, среди которых специалисты министерства выделяют:
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