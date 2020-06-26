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Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3% меньше показателя 2018 года.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.

Как отмечается в отчете, продолжается тенденция по снижению уровня теневой экономики.

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В то же время, остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине, среди которых специалисты министерства выделяют:

  • низкий уровень защиты прав собственности. В частности, согласно отчету о Глобальном индексе конкурентоспособности 2019, эффективность государственных и общественных учреждений остается одним из крупнейших конкурентных “провалов” экономики Украины (104 место среди 141 страны). По уровню защиты прав собственности в рейтинге ГИК 2019 Украина находится на 128 месте; по уровню защиты прав интеллектуальной собственности – на 118 месте соответственно;
  • несовершенство судебной системы страны. Основными недостатками признаются недостаточная институциональная способность и независимость ветвей судебной системы, как следствие, низкий уровень общественного доверия к ней. В частности, эксперты рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности 2019 оценили независимость судебной власти в Украине на уровне, соответствующем 105 месту среди 141 страны, а эффективность правовой системы в арбитражном урегулировании – на уровне 103 места соответственно;
  • высокий уровень коррупции в стране. Эксперты рейтинга “Индекс восприятия коррупции 2019” оценили уровень коррупции в Украине в 30 баллов, что на 2 балла меньше, чем в рейтинге 2018;
  • сохранение вызовов обеспечению стабильного функционирования финансовой системы страны. В кредитном портфеле банков существенной остается доля неработающих кредитов. По состоянию на 01.01.2020 доля неработающих кредитов в общем объеме кредитования составила 53,83% (по состоянию на 01.01.2019 – 55,83%);
  • наличие территорий, неподконтрольных правительству, и как следствие, рост потенциальных возможностей для возникновения новых схем контрабанды товарами.

Справка Finance.ua:

  • По результатам исследования состояния теневой экономики в Украине, которое проводила компания Ernst & Young при поддержке Mastercard, четвертую часть от официального ВВП Украины, или 846 млрд гривен, составляют теневые операции.

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По материалам РБК-Украина
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