Когда будут повышать минималку в Украине: предварительный график

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента.

«Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», – отметил Глава государства.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, произведя соответствующие расчеты.

Предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату:

с 1 сентября 2020 года – будет увеличена до 5 тыс. грн;

с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн;

с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

В Украине с 1 июля по закону о госбюджете на 2020 год увеличится один из ключевых социальных стандартов – прожиточный минимум, от которого зависит, в частности, размер максимального пособия по безработице.

С 1 июля прожиточный минимум в Украине возрастет до 2118 гривен (с 1 января 2020 г. он составляет 2027 грн).

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