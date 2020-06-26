Когда будут повышать минималку в Украине: предварительный график

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Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.
Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента.
«Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», – отметил Глава государства.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, произведя соответствующие расчеты.
Предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату:
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