Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)

Первая в Украине бетонная дорога Н-31 Днепр-Решетиловка будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

“Первая бетонная дорога будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года. Еще два года назад дорога Н-31 Днепр-Решетиловка выглядела как декорация к фильму об апокалипсисе. Передвижение по такой дороге создавало опасность для водителя, и наносило ущерб транспортному средству”, – написал Криклий.

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По словам министра, уже сейчас дорога сильно изменилась. Только в Полтавской области было построено 4 моста, 8 путепроводов, 14 пешеходных переходов и 3 объезда населенных пунктов.

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Криклий отметил, что объезды вокруг населенных пунктов дадут возможность избавиться от шума от крупногабаритного транспорта, а высококачественное бетонное покрытие сохранит автомобили от повреждений.



Фото: facebook.com/vladkryklii