0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)

Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)

Первая в Украине бетонная дорога Н-31 Днепр-Решетиловка будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

“Первая бетонная дорога будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года. Еще два года назад дорога Н-31 Днепр-Решетиловка выглядела как декорация к фильму об апокалипсисе. Передвижение по такой дороге создавало опасность для водителя, и наносило ущерб транспортному средству”, – написал Криклий.

Читайте также: В Украине начали использовать шлаковый щебень для ремонта дорог

По словам министра, уже сейчас дорога сильно изменилась. Только в Полтавской области было построено 4 моста, 8 путепроводов, 14 пешеходных переходов и 3 объезда населенных пунктов.

Криклий отметил, что объезды вокруг населенных пунктов дадут возможность избавиться от шума от крупногабаритного транспорта, а высококачественное бетонное покрытие сохранит автомобили от повреждений.


Фото: facebook.com/vladkryklii

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.