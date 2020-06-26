Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Первая в Украине бетонная дорога Н-31 Днепр-Решетиловка будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.
“Первая бетонная дорога будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года. Еще два года назад дорога Н-31 Днепр-Решетиловка выглядела как декорация к фильму об апокалипсисе. Передвижение по такой дороге создавало опасность для водителя, и наносило ущерб транспортному средству”, – написал Криклий.
Читайте также: В Украине начали использовать шлаковый щебень для ремонта дорог
По словам министра, уже сейчас дорога сильно изменилась. Только в Полтавской области было построено 4 моста, 8 путепроводов, 14 пешеходных переходов и 3 объезда населенных пунктов.
Криклий отметил, что объезды вокруг населенных пунктов дадут возможность избавиться от шума от крупногабаритного транспорта, а высококачественное бетонное покрытие сохранит автомобили от повреждений.
Фото: facebook.com/vladkryklii
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мы боремся за низкие кредиты для бизнеса - ЗеленскийВчера, 17:25 - 476 2
Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд гривенВчера, 09:17 - 1407 2
Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойникиВчера, 20:14 - 5993 1
«Спящие» ФЛП могут подать заявление о списании долга по ЕСВ: но не всеПозавчера, 16:02 - 7372 1
Сколько времени надо на восстановление мировой экономики: прогноз Dragon CapitalВчера, 11:35 - 1125 1
Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водителиВчера, 18:17 - 15769
Зарплаты и сокращения: к чему готовится бизнесВчера, 15:14 - 10673
Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойникиВчера, 20:14 - 5993 1
Где оформить электронную подпись: инструкция МинцифрыВчера, 08:03 - 3310 1
Доходы украинцев впервые за три года прекратили расти - НБУВчера, 12:18 - 1598
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Вчера, 15:27 - 237
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)Позавчера, 12:17 - 493
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 516
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)24.06.2020, 13:35 - 5343 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 886