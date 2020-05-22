День финансов, 28 мая: планы по техосмотру, ID-14 для украинцев, 1 млн грн на пенсии

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Четверг, 28 мая. О планах по возвращению техосмотра, навязывание услуг от банков, ID-14 для подростков.
Обязательный техосмотр легковых автомобилей. Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Возврат ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.
В новом законе о техосмотре обещают отобрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей.
ID-14. В Украине заработала комплексная услуга для подростков ID-14. Она предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика. Раньше для того чтобы получить первый паспорт в виде ID-карты с номером налогоплательщика, сперва необходимо было посетить Центр обслуживания плательщиков налогов и подать заявление на назначение номера налогоплательщика.
НБУ “сдал” банки и рассказал, какие услуги вам могут в них попросту навязывать. Купи слона. Все говорят «мне не нужен слон», а ты купи слона. Вот так порой и с финансовыми услугами. Клиент, который пошел в банк за зарплатной картой, вышел еще и с кредиткой. Так как банк сказал, что не может выдать первую без второй, и таким образом навязал клиенту ненужную услугу. Больше примеров навязывания услуг.
18% вместо 5%. Изменен порядок налогообложения доходов от продажи или обмена движимого имущества (транспортных средств). Если раньше во время продажи (обмена) в течение одного года третьего и последующего автомобиля нужно было заплатить государству 5% стоимости, то теперь – 18%. Больше про изменения.
mini jobs… Или что хотят предложить всем тем, кто вернулся из-за границы. В Украину вернулись от 500 тыс. до 2 млн граждан, которые до пандемии работали за границей. По мнению министра социальной политики Украины Марины Лазебной, в системе социального обеспечения обязательно отразятся нагрузки безработных и тех, кто будет параллельно и в системе занятости, и в системе социальной помощи. Поэтому, как вариант, Украина может использовать немецкий опыт, и предложить этим людям mini jobs.
Насколько реально получить к пенсии 1 млн грн, откладывая 4% взноса с дохода? Наш финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео решил разобраться, действительно ли может сработать фондированная система пенсионного обеспечения, при которой 4% взноса с дохода позволяют при сегодняшних ценах и в случае выхода на пенсию получить человеку 1 млн гривен. Разъяснения и вывод от Алексея по ссылке ниже:
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