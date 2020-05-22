0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

ID-14: Первый паспорт и номер налогоплательщика теперь можно оформить вместе

ID-14: Первый паспорт и номер налогоплательщика теперь можно оформить вместе

В Украине заработала комплексная услуга для подростков ID-14. Она предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Как сейчас: для того чтобы получить первый паспорт в виде ID-карты с номером налогоплательщика, сперва необходимо посетить Центр обслуживания плательщиков налогов и подать заявление на назначение номера налогоплательщика. А после его получения – обратиться в отдел ГМС за оформлением паспорта.

Услуга ID-14 бесплатная.

Где ее получить:

  • во всех отделах ГМС Украины;
  • сети центров “Паспортный сервис”;
  • некоторых ЦПАУ, предоставляющих паспортные услуги.

Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения – по месту жительства.

Что делать, если украли документы

Для получения услуги необходимо иметь с собой:

  • свидетельство о рождении;
  • справку о регистрации места жительства (при наличии);
  • документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

Срок: заполнив заявление за 15 минут, через 20 дней ребенок сможет получить ID-карту с номером налогоплательщика, которая действительна четыре года. Номер налогоплательщика не изменяется.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.