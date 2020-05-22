ID-14: Первый паспорт и номер налогоплательщика теперь можно оформить вместе

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В Украине заработала комплексная услуга для подростков ID-14. Она предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Как сейчас: для того чтобы получить первый паспорт в виде ID-карты с номером налогоплательщика, сперва необходимо посетить Центр обслуживания плательщиков налогов и подать заявление на назначение номера налогоплательщика. А после его получения – обратиться в отдел ГМС за оформлением паспорта.
Услуга ID-14 бесплатная.
Где ее получить:
Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения – по месту жительства.
Для получения услуги необходимо иметь с собой:
Срок: заполнив заявление за 15 минут, через 20 дней ребенок сможет получить ID-карту с номером налогоплательщика, которая действительна четыре года. Номер налогоплательщика не изменяется.
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