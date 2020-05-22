В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей

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Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей.
Об этом сообщил министр Владислав Криклий.
Возврат ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Что будет нового. В новом законе о техосмотре обещают отобрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей.
Законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные.
“Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре – но это будет не в том виде. Никаких монополий в нем не будет”, – сказал министр.
Ранее на сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект, разработанный для возврата обязательного технического осмотра транспортных средств. Законопроект описывает механизм возврата и проведения обязательного технического контроля машины, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.
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