В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей

Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей.

Об этом сообщил министр Владислав Криклий.

Возврат ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.

Что будет нового. В новом законе о техосмотре обещают отобрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей.

Законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные.

“Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре – но это будет не в том виде. Никаких монополий в нем не будет”, – сказал министр.

Ранее на сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект, разработанный для возврата обязательного технического осмотра транспортных средств. Законопроект описывает механизм возврата и проведения обязательного технического контроля машины, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.

Справка Finance.ua:

Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотр.

Штрафы за несвоевременный обязательный технический контроль ТС. На первый раз – 340 грн, при повторном нарушении в течение года водителя могут лишить водительского удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев.

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