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НБУ показал примеры навязывания услуг в банках

НБУ показал примеры навязывания услуг в банках

Национальный банк сообщает, что предлагать свои услуги, пусть даже настойчиво, – это не нарушение прав потребителей. Но не следует выдавать желаемое за действительное.

Об этом говорится в сообщении регулятора в FACEBOOK.

“Купи слона. Все говорят «мне не нужен слон», а ты купи слона. Вот так порой и с финансовыми услугами. Клиент, который пошел в банк по зарплатной картой, вышел еще и с кредиткой. Так как банк сказал, что не может выдать первую без второй, и таким образом навязал клиенту ненужную услугу”, – говорится в сообщении регулятора.

Что запрещено. Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной – это введение в заблуждение и навязывание услуг. Украинское законодательство запрещает такое делать. Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты.

Показательные примеры навязывания услуг:

  • банк выдает кредитную карту вместе с зарплатной;
  • банк включает обязательную страховку в конкретной страховой в пакет услуг при получении кредита, даже если клиент желает застраховаться в другой компании;
  • банк продает страховку от несчастных случаев при обмене валюты;
  • банк самовольно подключает услугу sms-информирования и взимает за это комиссию.

Риск для клиента. Пример 1. Клиент банка получил кредитную карту вместе с зарплатной. После этого он не пользуется кредитной картой. Но банк взимает платеж за обслуживание кредитной карты в размере 20 грн (условно) за счет кредитного лимита. Таким образом у клиента появляется долг, о котором он даже не подозревает.

В лучшем случае банк сообщит о возникновении задолженности, когда клиент не внесет на кредитку обязательный минимальный платеж в следующем месяце, в худшем – клиент узнает о долге, когда он достигнет значительной суммы.

Пример 2: Клиент банка получил кредитную карту вместе с зарплатной. После этого баланс на счете отражается с учетом кредитного лимита. То есть клиент пользуется картой, не понимая, где его собственные средства, а где кредитные, за которые нужно платить проценты.

Как решить такую ​​ситуацию. Сначала нужно написать жалобу на имя руководства банка. Если банк отказывается идти навстречу и игнорирует жалобу, следует обращаться в НБУ. Если будут признаки нарушения прав потребителя, регулятор обратится непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию.

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По материалам Finance.UA
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