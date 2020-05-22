НБУ показал примеры навязывания услуг в банках

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Национальный банк сообщает, что предлагать свои услуги, пусть даже настойчиво, – это не нарушение прав потребителей. Но не следует выдавать желаемое за действительное.
Об этом говорится в сообщении регулятора в FACEBOOK.
“Купи слона. Все говорят «мне не нужен слон», а ты купи слона. Вот так порой и с финансовыми услугами. Клиент, который пошел в банк по зарплатной картой, вышел еще и с кредиткой. Так как банк сказал, что не может выдать первую без второй, и таким образом навязал клиенту ненужную услугу”, – говорится в сообщении регулятора.
Что запрещено. Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной – это введение в заблуждение и навязывание услуг. Украинское законодательство запрещает такое делать. Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты.
Показательные примеры навязывания услуг:
Риск для клиента. Пример 1. Клиент банка получил кредитную карту вместе с зарплатной. После этого он не пользуется кредитной картой. Но банк взимает платеж за обслуживание кредитной карты в размере 20 грн (условно) за счет кредитного лимита. Таким образом у клиента появляется долг, о котором он даже не подозревает.
В лучшем случае банк сообщит о возникновении задолженности, когда клиент не внесет на кредитку обязательный минимальный платеж в следующем месяце, в худшем – клиент узнает о долге, когда он достигнет значительной суммы.
Пример 2: Клиент банка получил кредитную карту вместе с зарплатной. После этого баланс на счете отражается с учетом кредитного лимита. То есть клиент пользуется картой, не понимая, где его собственные средства, а где кредитные, за которые нужно платить проценты.
Как решить такую ситуацию. Сначала нужно написать жалобу на имя руководства банка. Если банк отказывается идти навстречу и игнорирует жалобу, следует обращаться в НБУ. Если будут признаки нарушения прав потребителя, регулятор обратится непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию.
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