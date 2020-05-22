В Украине увеличили налог при продаже авто

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Изменен порядок налогообложения доходов от продажи или обмена движимого имущества (транспортных средств).
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области в FACEBOOK.
Законом Украины от 16.01.2020 №466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” внесены изменения, в частности, в ст.173 Налогового Кодекса, регулирующую порядок налогообложения операций по продаже или обмену объектов движимого имущества.
Закон №466-IX опубликован в официальном издании «Голос Украины» 22.05.2020.
Действие закона распространяется на продажи машин с 1 января 2020 года.
Как было раньше. Если раньше во время продажи (обмена) в течение одного года третьего и последующего автомобиля нужно было заплатить государству 5% стоимости, то теперь – 18%.
Новый налог касается не только легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, в том числе прицепов, мопедов и мотоциклов. Первая продажа ТС налогом не облагается. При второй продаже государству придется отдать 5% его цены, как и раньше.
При продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
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