В Украине увеличили налог при продаже авто

Изменен порядок налогообложения доходов от продажи или обмена движимого имущества (транспортных средств).

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области в FACEBOOK.

Законом Украины от 16.01.2020 №466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” внесены изменения, в частности, в ст.173 Налогового Кодекса, регулирующую порядок налогообложения операций по продаже или обмену объектов движимого имущества.

Закон №466-IX опубликован в официальном издании «Голос Украины» 22.05.2020.

Действие закона распространяется на продажи машин с 1 января 2020 года.

Как было раньше. Если раньше во время продажи (обмена) в течение одного года третьего и последующего автомобиля нужно было заплатить государству 5% стоимости, то теперь – 18%.

Новый налог касается не только легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, в том числе прицепов, мопедов и мотоциклов. Первая продажа ТС налогом не облагается. При второй продаже государству придется отдать 5% его цены, как и раньше.

При продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

Справка Finance.ua:

В Украине вернут обязательный техосмотр для всех легковых автомобилей, это одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС. В новом законе о техосмотре обещают отобрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей.

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