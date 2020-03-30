День финансов, 7 апреля: "оптимистичные" 29 за доллар, цена за гектар земли, тренды рынка труда на карантине

Вторник, 7 апреля. О главных трендах рынка труда и последствиях для экономики.

Последствия коронавируса для Украины. Пандемия коронавируса, которая спровоцировала смену трендов развития мировой экономики, а также карантин будут иметь серьезные последствия для экономики Украины. Как отмечается в обзоре Минэкономики, пандемия уже привела к существенному падению цен на мировых сырьевых рынках (в частности, нефти, газа и металлов).

Международные резервы сокращаются. Размер международных резервов Украины в течение марта 2020 года сократился на 7,8% (на 2 118,72 млн долларов) и на 1 апреля составил 24 923,69 млн долларов. С начала года размер международных резервов сократился на 378,47 млн долларов.

Тренды на рынке труда. С середины марта стали чаще искать работников на удаленную занятость и водителей. Лидером по зарплате продолжает оставаться транспортная сфера – работодатели обещают 15 500 грн в месяц. Больше всего объявлений за первый квартал 2020-го – 30% от всего количества, или более 18 900 – пришлось на сферу торговли.

По 29 грн/долл. – “выглядит оптимистично”. Такую оценку дали в ВР относительно заложенного в бюджет курса. Если карантин в Украине продлится еще 2-3 месяца, заложенный Кабинетом министров курс в 29 гривен за доллар может оказаться оптимистичным. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам бюджета, нардеп от “Голоса” Владимир Цабаль.

Почем земля? Средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория на 1 июля 2021 года составит 40-60 тыс. грн за гектар. Как отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, закон также предусматривает минимальный предел: это нормативно-денежная оценка, которая составляет 28 тыс. грн за гектар

Бизнес на карантине. В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес. Часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный, транспортный бизнес.