Карантин изменил тренды на рынке труда: кого ищут и сколько предлагают (инфографика)

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С середины марта стали чаще искать работников на удаленную занятость и водителей.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа за 1-й квартал 2020 года.
“Лидером по зарплате продолжает оставаться транспортная сфера – работодатели обещают 15 500 грн в месяц. Наибольшее количество предложений в торговле – 23% от всех вакансий, а оклад работников сельского хозяйства в Тернопольской области только за месяц вырос в 2 раза”, – говорится в сообщении.
Популярные вакансии марта:
Зарплаты «голубых воротничков»:
Работодатели & работники: кто, что и кого ищут:
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