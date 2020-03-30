Карантин изменил тренды на рынке труда: кого ищут и сколько предлагают (инфографика)

С середины марта стали чаще искать работников на удаленную занятость и водителей.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа за 1-й квартал 2020 года.

“Лидером по зарплате продолжает оставаться транспортная сфера – работодатели обещают 15 500 грн в месяц. Наибольшее количество предложений в торговле – 23% от всех вакансий, а оклад работников сельского хозяйства в Тернопольской области только за месяц вырос в 2 раза”, – говорится в сообщении.

Популярные вакансии марта:

водители, грузчики, продавцы, разнорабочие и уборщики;

и хотя вакансии водителей получили пальму первенства по количеству объявлений, число откликов на них от соискателей плавно уменьшается в течение последних двух недель;

во многих областях увеличилось как количество объявлений, так и отзывов на удаленную работу. В Днепропетровской области работодатели стали больше искать удаленных работников на 80%, в Николаевской – на 57%, в Одесской – на 40%, в Харьковской – на 106%. А во Львовской области количество вакансий выросло на 167%;

жители Черкасской области на предложение удаленной работы отзываются на 58% чаще, чем в начале месяца. В Днепропетровской дистанционными вакансиями интересовались на 71% больше, в Запорожской – на 68%, а во Львовской на 66% больше. Активно начали искать удаленную работу жители Сумской области – здесь количество отзывов выросло на 311%, несмотря на то, что количество вакансий сейчас стабильно растет.

Зарплаты «голубых воротничков»:

в первом квартале 2020 средняя зарплата по Украине выросла на 1% по сравнению с последним кварталом предыдущего года и составляет сейчас 10 650 грн;

в лидерах – транспортная отрасль и строительство – там в среднем предлагали 15 000 грн;

больше всего работники отрасли строительства в феврале-марте могли заработать в Закарпатской области – работодатели предлагали 25 900 грн, это на 72% превышает среднюю плату по стране;

следующей идет сфера производства и энергетики, где работникам готовы платить 11 500 грн;

домашний персонал может заработать в среднем 10 500 грн в месяц;

работникам сельского хозяйства в первом квартале 2020-го предлагали в среднем 10 000 грн;

в розничной торговле в среднем предлагают 9 500 грн;

в сфере охраны и безопасности работодатели готовы платить 7 900 грн в месяц;

среди профессий, которым в начале 2020 года предлагали самую высокую оплату: няни – 20 150 грн, маляры – 20 000 грн, таксисты – 20 000 грн, водители – 18 500 грн, слесари, монтажники, сварщики, строители, сборщики мебели, обвальщики – по 15 000 грн.

Работодатели & работники: кто, что и кого ищут:

больше всего объявлений за первый квартал 2020-го – 30% от всего количества, или более 18 900 – пришлось на сферу торговли;

в 23% случаях работодатели искали специалистов в сфере транспорта и логистики, топ-3 замыкает ресторанная сфера – 13% объявлений;

всего за квартал на сайте работодатели предложили более 63 500 вакансий рабочих специалистов;

наибольшим спросом среди желающих найти работу в первом квартале пользовались вакансии в сфере строительства – на одно объявление оставляли в среднем 38 отзывов;

далее идет работа для начинающих и студентов – 28 отзывов на предложение, сфера охраны и безопасности – 24 отзыва, сельское хозяйство – 23 отзыва и транспорт и логистика – 18;