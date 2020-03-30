В Минэкономики предупредили о последствиях коронавируса для Украины (инфографика)

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Пандемия коронавируса, которая спровоцировала смену трендов развития мировой экономики, а также карантин будут иметь серьезные последствия для экономики Украины.
Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как отмечается в обзоре, пандемия уже привела к существенному падению цен на мировых сырьевых рынках (в частности, нефти, газа и металлов).
Все это будет иметь “серьезные последствия для производственной сферы и экономики в целом, особенно в I полугодии 2020 года”, – говорится в сообщении.
В то же время, по данным Минэкономики, по результатам февраля 2020 года падение экономики Украины замедлилось.
Так, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП), составило 1,8% против 2,6% в январе. Это произошло вследствие улучшения ситуации в основных видах экономической деятельности, в том числе за счет дополнительного дня в феврале 2020 года. В частности, наблюдался рост внутренней торговли и с/х производства, замедление падения в промышленности и транспорте.
“Как результат, сокращение ВВП в январе-феврале оценено Минэкономики на уровне 0,2%. В феврале лишь некоторые подвиды отдельных отраслей начали ощущать негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в частности, металлургия и авиатранспорт)”, – говорится в обзоре.
Согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.
Кроме того, инфляция (декабрь к декабрю) вырастет до 11,6% (ожидалось 5,5%), средняя номинальная зарплата составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).
Также прогнозируется падение экспорта на 4,5% до 59,9 млрд долларов (ожидался рост на 7,8% до 68,6 млрд долларов), падение импорта на 10% до 68,2 млрд долларов (ожидался рост на 9,6% до 83,5 млрд долларов).
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