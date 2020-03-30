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29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса

29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса

Если карантин в Украине продлится еще 2-3 месяца, заложенный Кабинетом министров курс в 29 гривен за доллар может оказаться оптимистичным.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам бюджета, нардеп от “Голоса” Владимир Цабаль.

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По его словам, при нынешних карантинных мерах заложенный в бюджете-2020 курс гривны может оказаться оптимистичным.

“Я скорее соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что 29 – это оптимистично. Если карантинные меры будут направлены в более гибком и экономически оправданном направлении. То есть если эти меры будут позволять экономике работать без нарушения эпидемиологических норм, тогда 29-30 может быть довольно реальный курс”, – заявил Цабаль.

Он также отметил, что курс будет зависеть от двух вещей.

“От того, насколько сильно будет использоваться НБУ для финансирования бюджета. Сейчас выглядит так, что финансирование Нацбанком бюджета не увеличено. Там на уровне 40-42 млрд гривен осталось. Это хорошо, это означает, что не будет дополнительной нагрузки на курс. А второе – от уровня остановки экономики”, – добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

Кабмин опубликовал обновленный макропрогноз на 2020 год: Согласно документу, прогнозы правительства следующие:

  • уровень инфляции увеличился с 5,8% до 11,6%;
  • прогноз среднегодового курса гривны изменен с 27 грн/$ до 29,5 грн/$;
  • уровень безработицы составит 9,4%;
  • производительность труда упадет на 3,3%;
  • среднемесячная заработная плата работников брутто – 10,7 тыс. грн;
По материалам РБК-Украина
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