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Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина

Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина

Среднегодовой курс гривны к доллару правительство прогнозирует на уровне 29,5 грн за доллар. По мнению экономиста Андрея Мартынюка, этот прогноз все же рассчитан на получение транша МВФ, в противном случае доллар может разогнаться до этой отметки гораздо раньше.

При этом эксперт напоминает: не стоит воспринимать курс из макроэкономического прогноза как ориентир для обменных пунктов. Этот курс используется, в первую очередь, для планирования таможенных платежей и имеет слабое отношения к наличному доллару.

“Это курсовой ориентир для расчета платежей и поступлений, а также бюджетного планирования, и совсем не факт, что курс в реальности дойдет до этих отметок”, – соглашается руководитель аналитического отдела компании Forex club Андрей Шевчишин. Эксперт напомнил: правительство не в первый раз дает прогнозы, где средний курс устанавливается выше текущего, но по факту курс недотягивал до таких уровней.

Что касается наличного “зеленого”, то, как считает Максим Орыщак, сегодня больших возможностей для его роста нет.

“Приостановка бизнес-активности на период карантина означает, что “лишних денег” у украинцев не будет, соответственно, не будет спекулятивного спроса на иностранную валюту, – пояснил Орыщак свою мысль. – Кредит от МВФ необходим, чтобы пополнить резервы НБУ для обеспечения стабильности национальной валюты, покрыть дефицит государственного бюджета, рефинансировать украинский внешний долг. Ранее мы рассматривали кредитование МВФ как возможность для стимулирования бизнес-активности, но сейчас бюджетные средства нужны для поддержания населения. Словом, деньги МВФ могут поддержать бюджет для решения внутренних задач и с выплатой по ранее взятым долговым обязательствам. На валютный курс в стране новый кредит влияния не окажет, так как спекулянтам просто некому “продавать идею” необходимости покупать валюту”.

В то же время Алексей Кущ считает: среднегодовой курс доллара 29,5 означает, что по расчетам правительства к концу года курс уйдет за 30.

“При этом не так уж важно, получим ли мы кредит МВФ: эти деньги окажут разве что психологическое влияние на группу “траншепоклонников”, – говорит аналитик. – Нужно понимать: деньги МВФ четко покроют суммы, которые мы должны оплатить по долгам, и на поддержку национальной валюты они не пойдут. Но, на мой взгляд, есть другой вариант не вынимать деньги из экономики на погашение долгов – добиться их реструктуризации”.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин опубликовал обновленный макропрогноз на 2020 год: Согласно документу, прогнозы правительства следующие:
  • уровень инфляции увеличился с 5,8% до 11,6%;
  • прогноз среднегодового курса гривны изменен с 27 грн/$ до 29,5 грн/$;
  • уровень безработицы составит 9,4%;
  • производительность труда упадет на 3,3%;
  • среднемесячная заработная плата работников брутто – 10,7 тыс. грн;
По материалам Комментарии
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