Международные резервы за месяц сократились на 2,1 млрд долларов (инфографика)

Размер международных резервов Украины в течение марта 2020 года сократился на 7,8% (на 2 118,72 млн долларов) и на 1 апреля составил 24 923,69 млн долларов.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, с начала года размер международных резервов сократился на 378,47 млн долларов (на 1,5%).

При этом НБУ пересмотрел данные за предыдущие месяцы:

на 1 января – 25 302,16 млн долларов (ранее – 25 632,17 млн долларов).

на 1 февраля – 26 293,07 млн долларов (ранее – 26 292,81 млн долларов).