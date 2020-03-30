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Международные резервы за месяц сократились на 2,1 млрд долларов (инфографика)

Международные резервы за месяц сократились на 2,1 млрд долларов (инфографика)

Размер международных резервов Украины в течение марта 2020 года сократился на 7,8% (на 2 118,72 млн долларов) и на 1 апреля составил 24 923,69 млн долларов.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, с начала года размер международных резервов сократился на 378,47 млн долларов (на 1,5%).

При этом НБУ пересмотрел данные за предыдущие месяцы:

  • на 1 января – 25 302,16 млн долларов (ранее – 25 632,17 млн долларов).
  • на 1 февраля – 26 293,07 млн долларов (ранее – 26 292,81 млн долларов).
  • на 1 марта – 27 042,41 млн долларов (ранее – 26 622,82 млн долларов).

    Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.
По материалам РБК-Украина
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