Международные резервы за месяц сократились на 2,1 млрд долларов (инфографика)

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Размер международных резервов Украины в течение марта 2020 года сократился на 7,8% (на 2 118,72 млн долларов) и на 1 апреля составил 24 923,69 млн долларов.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, с начала года размер международных резервов сократился на 378,47 млн долларов (на 1,5%).
При этом НБУ пересмотрел данные за предыдущие месяцы:
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