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В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие (инфографика)

В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие (инфографика)

В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Такие данные получило Общество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования, сообщает Opendatabot.

Падение малого бизнеса и сферы услуг:

  • объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году оценивался примерно в 50 000 заведений;
  • большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос;
  • после двух недель карантина 2500 украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине;
  • продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились, в среднем, на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина;
  • продажи резко снизились не только в столице (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове — на 73%, в Днепре — на 65%, в Одессе — на 60%.

Падение рынка недвижимости:

  • цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

Прибыль служб такси снижается:

  • количество заказов крупной службы такси, которая работает в Киеве и Одессе, упало почти в три раза.

Судебная система:

  • за время карантина в Украине было перенесено свыше 5000 судов;
  • закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса предусматривает проведение заседаний онлайн. Однако пока механизм введения этой практики не прописан;
  • сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.

Работа бизнеса:

  • 29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина;
  • 6% полностью закрыли свой бизнес;
  • часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный бизнес, транспортный бизнес.

Безработица:

  • даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников;
  • треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-) заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников;
  • владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом и уже уволили от 10 до 25% работников;
  • потери доходов крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер;
  • количество вакантных мест тоже падает. Количество компаний с активными вакансиями сократилось на 25%.

По материалам Finance.UA
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