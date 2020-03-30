В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар земли

Средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория на 1 июля 2021 года составит 40-60 тыс. грн за гектар.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью изданию “Главком”.

Как напомнил Высоцкий, закон предусматривает минимальный предел: это нормативно-денежная оценка, которая составляет 28 тыс. грн за гектар.

“По нашим оценкам, средняя цена составит от 40 тыс. до 60 тыс. грн за га”, – добавил он.

По его мнению, мировой экономический кризис сильного влияния на цену земли не окажет. “Мы говорим о сельскохозяйственной земле, которая используется для выращивания продуктов питания. На продукты спрос всегда будет, соответственно, доходность сохранится”, – сказал чиновник.

Как отметил Высоцкий, международная практика показывает, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка. “Стоимость земли зависит от либеральности рынка. Поскольку первый этап у нас достаточно консервативный, то в первые 2,5 года рост цены за гектар будет незначительным. После открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года, в следующие пять лет земля будет дорожать примерно на 10-15% в год”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.

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