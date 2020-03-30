В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар земли

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория на 1 июля 2021 года составит 40-60 тыс. грн за гектар.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью изданию “Главком”.
Как напомнил Высоцкий, закон предусматривает минимальный предел: это нормативно-денежная оценка, которая составляет 28 тыс. грн за гектар.
“По нашим оценкам, средняя цена составит от 40 тыс. до 60 тыс. грн за га”, – добавил он.
По его мнению, мировой экономический кризис сильного влияния на цену земли не окажет. “Мы говорим о сельскохозяйственной земле, которая используется для выращивания продуктов питания. На продукты спрос всегда будет, соответственно, доходность сохранится”, – сказал чиновник.
Как отметил Высоцкий, международная практика показывает, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка. “Стоимость земли зависит от либеральности рынка. Поскольку первый этап у нас достаточно консервативный, то в первые 2,5 года рост цены за гектар будет незначительным. После открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года, в следующие пять лет земля будет дорожать примерно на 10-15% в год”, – сказал он.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавируса9 ч. назад - 2793 22
Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина7 ч. назад - 1193 14
Законность усиления карантинных мер в Украине рассмотрят в судеВчера, 22:38 - 1690 14
Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин в Украине до середины апреляВчера, 19:36 - 2208 10
Тысяча гривен пенсионерам: разъяснение ПФУ (инфографика)Вчера, 16:02 - 5511 7
Карантин изменил тренды на рынке труда: кого ищут и сколько предлагают (инфографика)10 ч. назад - 6120 1
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса5 ч. назад - 2807 5
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавируса9 ч. назад - 2793 22
Как влияет пандемия на финансовое положение читателей Finance.ua (опрос)8 ч. назад - 2598
Уманский: госбюджет из-за схем ежемесячно недополучит около 10 млрд грн доходовВчера, 21:30 - 2283
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Вчера, 11:44 - 2902 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2479
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5502 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18648 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1258