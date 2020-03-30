0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 866 0

В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар земли

В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар земли

Средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория на 1 июля 2021 года составит 40-60 тыс. грн за гектар.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью изданию “Главком”.

Как напомнил Высоцкий, закон предусматривает минимальный предел: это нормативно-денежная оценка, которая составляет 28 тыс. грн за гектар.

“По нашим оценкам, средняя цена составит от 40 тыс. до 60 тыс. грн за га”, – добавил он.

По его мнению, мировой экономический кризис сильного влияния на цену земли не окажет. “Мы говорим о сельскохозяйственной земле, которая используется для выращивания продуктов питания. На продукты спрос всегда будет, соответственно, доходность сохранится”, – сказал чиновник.

Как отметил Высоцкий, международная практика показывает, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка. “Стоимость земли зависит от либеральности рынка. Поскольку первый этап у нас достаточно консервативный, то в первые 2,5 года рост цены за гектар будет незначительным. После открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года, в следующие пять лет земля будет дорожать примерно на 10-15% в год”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.