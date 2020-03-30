День финансов, 3 апреля: о влиянии кризиса на ключевые рынки Украины и новом макропрогнозе на 2020 год

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Пятница, 3 апреля: сколько сбережений имеют украинцы на период карантина, и когда ожидать “рестарт” экономики:
Обновленный макропрогноз на 2020 год. Кабинет министров опубликовал обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год. Согласно документу, прогнозы правительства следующие: уровень инфляции увеличился с 5,8% до 11,6%, прогноз среднегодового курса гривны изменен с 27 грн/$ до 29,5 грн/$, среднемесячная заработная плата работников брутто – 10,7 тыс. гривен.
“Рестарт экономики”. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчения ради сохранения экономики. Он признал, что Украина не может себе позволить не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.
Влияние экономического кризиса на ключевые сферы и рынки. Об этом рассказал СЕО Офиса ефективного регулирования (BRDO) Олексей Дорогань в новом видео Finance.ua:
Государство в смартфоне: стать предпринимателем можно за 10 минут. Президент Зеленский сообщил о том, что на запущенном Министерством цифровой трансформации портале «Дия» уже доступны онлайн 27 публичных услуг.
Сбережения украинцев на период карантина. Почти половина украинцев (40%) не имеют финансовых сбережений на период карантина. Об этом сказано в исследовании аналитической компании Research&Branding Group. Только у 17 % украинцев есть средства на месяц карантина.
Кредитные каникулы для клиентов банков. Как сообщают банкиры, банки готовы предоставлять кредитные каникулы только надежным клиентам и только тем, кто пострадал от карантина, а условия кредитных каникул в каждом банке будут свои. При этом в Национальном банке заверили, что не будет ограничения на снятие депозитов для населения.
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